بعد حسم التأهل لدور الـ16، طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

أمم إفريقيا 2025، يسدل الستار اليوم الإثنين على مباريات دور المجموعات في المجموعة الثانية (مجموعة مصر)، في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من يناير المقبل.

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين الماضيتين وحصوله على 6 نقاط.

طريق منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأصبح منتخب مصر يعرف طريقه جيدًا في البطولة القارية، بعدما تأكد مواجهته لصاحب المركز الثالث، في أحد المجموعات الثلاثة: الأولى، الثالثة، الرابعة بدور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة دور الـ16، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر يناير المقبل.

منافس منتخب مصر في دور الـ 8

وحال تأهل الفراعنة سيضربون موعدًا مع الفائز من مواجهة (متصدر المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة) وتضم المجموعة السادسة منتخبي كوت ديفوار حامل اللقب والكاميرون.

وستقام مواجهة ربع النهائي، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، حال عبوره عقبة دور الـ16.

وفي حالة نجاح المنتخب في الفوز والصعود للدور نصف النهائي، يأتي الاحتمال الأكبر مواجهة منتخب السنغال كأبرز المرشحين للتواجد في صدارة المجموعة الرابعة.

وتشهد المجموعة الثانية اليوم الإثنين مواجهتين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث يلتقي منتخب مصر مع أنجولا، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب جنوب إفريقيا ضد زيمبابوي، وتقام المباراتين في نفس التوقيت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعهما من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا بثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما

ويحل منتخب زيمبابوي في المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، اليوم الإثنين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إ في أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

