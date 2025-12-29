جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، خسر منتخب زيمبابوي أمام نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتقدم جنوب أفريقيا في الدقيقة 7 عن طريق موريمي، ثم تعادل منتخب زيمبابوي في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب ماسوانهيس.

وعاد منتخب جنوب أفريقيا للتقدم في الدقيقة 50 عن طريق فوستر، ثم تعادل زيمبابوي مرة أخري في الدقيقة 73 عن طريق موديبا لاعب جنوب افريقيا بالخطاء في مرماه.

ونجح أبوليس من خطف هدف الفوز لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونجا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي



تشكيل زيمبابوي أمام جنوب أفريقيا



حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي

ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية

يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما يحتل زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.

1- مصر – 7 نقاط

2- جنوب أفريقيا – 6 نقاط

3- انجولا – نقطتين

4- زيمبابوي – نقطة

وشهدت الجولة الأولى فوز مصر على زيمبابوي 2-1، وفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها، بينما فاز منتخب مصر في الجولة الثانية على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور الـ16 كوصيفًا للمجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما حسم منتخب مصر الصدارة.

في المقابل ودع زيمبابوي كأس الأمم بعدما احتل المركز الاخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

