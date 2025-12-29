الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيا

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على نتيجة مباراة الفراعنة أمام أنجولا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا 2025، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين 

وأكد حسام حسن في تصريحات لشاشة بي إن سبورت بعد المباراة أنه راض تماما عن أداء اللاعبين أمام أنجولا وعن النتيجة، خاصة أنه خاض المباراة بفريق كامل من البدلاء، ولكنهم كانوا عند حسن الظن بهم، ونجحوا في الخروج بشباك نظيفة أمام أنجولا، رغم أن الأخير دخل المباراة معتمدا على القوة الضاربة في صفوفه

أضاف حسام حسن:إن منتخب مصر نجح في تسيير المباراة كما يريد، وكان قريبا من التسجيل وخطف الثلاث نقاط في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، لولا تسرع اللاعبين وعدم التركيز في إنهاء الهجمات

وتابع حسام حسن بأنه اطمئن كثيرا على بدلاء الفريق، قبل انطلاق مواجهات دور الستة عشر في البطولة

مصر وأنجولا، فيتو
مصر وأنجولا، فيتو

منتخب مصر قطع خطوة أولى فقط في أمم إفريقيا

واختتم حسام حسن بأن منتخب مصر قطع خطوة أولى فقط في أمم إفريقيا وهي التأهل لدور الستة عشر، ولم يحقق أي إنجاز بعد، وأن الإنجاز الحقيقي هو الوصول إلى منصة التتويج وإسعاد الشعب المصري مشددا على أن أهم شيء يشغله في كل مباريات منتخب مصر أن يقدم الفريق أداء ونتيجة تسعد الجماهير المصرية البسيطة، مشيرا إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس والمغرضين دائما ما يقللون من نجاحات منتخب مصر ونتائجه الجيدة، وهو لا يشغل باله بهؤلاء، ولكن ما يهمه هو إسعاد البسطاء الذين يحبون مصر بجد.

مصر تتعادل سلبيا مع أنجولا

 أمم إفريقيا 2025، وانتهت مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأخيرة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطة عن منتخب جنوب أفريقيا وصيف المجموعة بـ6 نقاط، فيما ارتفع رصيد أنجولا إلى نقطتين في المركز الثالث.

منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 أنجولا حسام حسن جنوب أفريقيا زيمبابوي

