تفوق البافانا بافانا، تاريخ مواجهات جنوب أفريقيا وزيمبابوي قبل مباراة اليوم

كأس الأمم الأفريقية، يلتقي منتخب زيمبابوي نظيره الجنوب أفريقي في مواجهة حاسمة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

تاريخ مواجهات جنوب أفريقيا وزيمبابوي قبل مباراة اليوم

وشهد تاريخ مواجهات منتخبي جنوب إفريقيا وزيمبابوي، أفضلية كبيرة لمنتخب “بافانا بافانا”، حيث التقى الفريقان في 11 مباراة دولية ما بين رسمية وودية.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصارين لمنتخب زيمبابوي، في حين كان التعادل سيد الموقف في 4 مباريات.

وسجل منتخب جنوب أفريقيا، 18 هدفًا، في حين سجلت زيمبابوي 8 أهداف.

ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية

يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بينما يحتل زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.

1- مصر – 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا – 3 نقاط

3- زيمبابوي – نقطة

4- أنجولا – نقطة

وشهدت الجولة الأولى فوز مصر على زيمبابوي 2-1، وفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها، بينما فاز منتخب مصر في الجولة الثانية على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1.

ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16 حيث يكفيه التعادل لحجز بطاقة التأهل المباشر وصيفا للمجموعة بعدما حسم منتخب مصر الصدارة أما حال الخسارة سيبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تأهله عن طريق أفضل ثوالث المجموعات بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر..



في المقابل لا بديل أمام زيمبابوي سوي الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط للمنافسة مع جنوب إفريقيا وأنجولا على التأهل أو ضمن أفضل ثوالث وذلك بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

