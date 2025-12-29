الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الأمم، منتخب جنوب أفريقيا يسعى لحسم التأهل على حساب زيمبابوي اليوم

منتخب جنوب افريقيا،فيتو
منتخب جنوب افريقيا،فيتو
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يلتقي منتخب زيمبابوي نظيره الجنوب أفريقي في مواجهة حاسمة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية  ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

 ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية 

يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما يحتل زيمبابوي المركز الأخير من نقطة واحدة.

 

1- مصر – 6 نقاط
2- جنوب أفريقيا – 3 نقاط
3- زيمبابوي – نقطة
4- أنجولا – نقطة

وشهدت الجولة الأولى فوز مصر على زيمبابوي 2-1، وفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها، بينما فاز منتخب مصر في الجولة الثانية على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1.

ويبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16 حيث يكفيه التعادل لحجز بطاقة التأهل المباشر وصيفا للمجموعة بعدما حسم منتخب مصر الصدارة، أما حال الخسارة سيبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تأهله عن طريق أفضل ثوالث المجموعات بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

في المقابل لا بديل أمام زيمبابوي سوى الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط للمنافسة مع جنوب أفريقيا وأنجولا على التأهل أو ضمن أفضل ثوالث وذلك بناء على نتيجة أنجولا أمام مصر.

وتقابل المنتخبان جنوب أفريقيا وزيمبابوي من قبل 11 مرة في جميع المسابقات، وتملك جنوب أفريقيا أفضلية بالفوز في خمسة انتصارات، بينما حققت زيمبابوي فوزين، وانتهت أربع مباريات بالتعادل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس الأمم الإفريقية الأمم الأفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب منتخب جنوب أفريقيا منتخب زيمبابوي

مواد متعلقة

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي بالشوط الأول

محمود عاشور حكمًا للـ "VAR" بمباراة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

تريزيجيه عن مواجهة أنجولا: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا

حسام حسن يتحدث عن محمد الشناوي وطرد محمد هاني أمام جنوب أفريقيا

حسام حسن يوجه رسالة للشعبين المغربي والمصري بأمم أفريقيا

حسام حسن: أنجولا من المنتخبات القوية.. والفوز مهم لنا من الناحية الفنية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads