الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

إنبي والبنك الأهلي،فيتو
إنبي والبنك الأهلي،فيتو
18 حجم الخط

كأس مصر، انتهت مباراة إنبي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف  في المباراة التي اقيمت ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. 

ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي لحسم المتأهل لدور ال8 من بطولة الكأس.

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي فى كأس مصر 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي فى كأس مصر 


حراسة المرمى: أحمد صبحي 
خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب 
خط الوسط: محمد فتحي، محمود عماد، محمد إبراهيم 
خط الهجوم: مصطفى شلبي، احمد ياسر ريان، أحمد أمين أوفا

تأهل إنبي والبنك الأهلي لدور الـ16 بكأس مصر

وخطف فريق إنبي تذكرة العبور إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي جمعهما باستاد بتروسبورت في إطار مباريات دور الـ32 نوفمبر الماضي.

ونجح فريق البنك الأهلي في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه الكبير على فريق بور فؤاد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام فى نوفمبر الماضي، ضمن منافسات دور الـ32.

وتولى أيمن الرمادي تدريب البنك الأهلي 31 أغسطس الماضي، وقاد الفريق في 16 مباراة، فاز خلالها في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل الفريق تحت قيادته 23 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)
مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

