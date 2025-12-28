الأحد 28 ديسمبر 2025
منتخب مصر يختتم مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة أنجولا غدًا (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الاثنين - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

إراحة أربعة لاعبين أمام أنجولا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استبعاد أربعة لاعبين من تشكيلة منتخب مصر أمام أنجولا، ومنحهم راحة سلبية، في لقاء الفريقين غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب 

اللاعبون الأربعة هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وزيزو وتريزيجيه، فيما لم يحسم حسام حسن موقفه من محمد صلاح، خاصة أن الأخير لم يطلب الحصول على راحة في المباراة المقبلة أمام أنجولا، على أن يحسم موقفه عقب مران الفريق اليوم الأحد.

مصطفى شوبير أساسي أمام أنجولا

ومن المقرر، أن يشارك مصطفى شوبير بديلا عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل بديلا عن ياسر إبراهيم، وإمام عاشور بديلا لزيزو، وإبراهيم عادل مكان تريزيجيه. 

