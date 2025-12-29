فرحة جماهير مصر بصدارة المجموعة في أمم إفريقيا بعد التعادل أمام أنجولا (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، عبرت جماهير الكرة المصرية التي احتشدت في المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة، لمتابعة مباراة مصر وأنجولا، بصدارة مصر للمجموعة بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا، قبل التعادل في مباراة اليوم ليحصد 7 نقاط.

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب المنتخبين المصري والأنجولي، وفي الدقيقة 3 جاءت تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت بين أحضان حارس مرمى أنجولا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 9 لعلاج لاعب مصر صلاح محسن، بعد تعرضه لضربة في الوجه من مدافع أنجولا.

وشهدت الدقيقة 11 كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا، قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة.

كما شهدت الدقيقة 13 ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 20 ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بتمريرة ثم عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء حسام عبدالمجيد، بعد تمريرة مقصية من مصطفى محمد ولكن مرت فوق العارضة.

وحصل إبراهيم عادل على بطاقة صفراء لتسديده الكرة بعد الصافرة.

وشهدت الدقيقة 35 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا أجوستينيو مابولولو، تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير.

انتفض منتخب أنجولا هجوميا في الدقائق الخمس الأخيرة، وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى مصر، بينها تسديدة قوية أبعدها مصطفى شوبير بعيدا عن المرمى، وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي مصر

أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر وأنجولا

فيما شهد بداية الشوط الثاني في مباراة اليوم إجراء ثلاث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر، بدخول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم على حساب محمد إسماعيلي ومصطفى محمد ومحمود صابر

وشهدت الدقيقة 51 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب أنجولا فريدي باليندي، ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 53 ركلة حرة لصالح أنجولا على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة من مهند لاشين نفذها فريدي باليندي بتسديدة ارتطمت في القائم وذهبت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 59 سدد زيزو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس أنجولا بصعوبة لتضيع فرصة الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 64 يغادر مهند لاشين للإصابة ويدخل مكانه محمد شحاتة

وفي الدقيقة 66 احتسب الحكم ركلة حرة لصالح مصر من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة مصطفى فتحي نفذها أحمد سيد زيزو بكرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 70 أشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب لاعب مصر بعد تدخل قوي في منتصف الملعب

مصر وأنجولا، فيتو

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أنجولا

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

دخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا بتشكيل يضم كلا من:

مصطفى شوبير وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمود صابر ومهند لاشين وإبراهيم عادل وصلاح محسن ومصطفى محمد

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن النهائي

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل رسميا للدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثانية بالفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي 2-1 وعلى جنوب إفريقيا بهدف نظيف

