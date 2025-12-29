مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يتعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتقدم جنوب إفريقيا في الدقيقة 7 عن طريق موريمي، ثم تعادل منتخب زيمبابوي في الدقيقة 19 عن طريق لاعبة ماسوانهيس.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونغا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي



تشكيل زيمبابوي أمام جنوب أفريقيا



حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي

ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية

يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما يحتل زيمبابوي المركز الأخير من نقطة واحدة.

1- مصر – 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا – 3 نقاط

3- زيمبابوي – نقطة

4- أنجولا – نقطة

وشهدت الجولة الأولى فوز مصر على زيمبابوي 2-1، وفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها، بينما فاز منتخب مصر في الجولة الثانية على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1.

ويبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16 حيث يكفيه التعادل لحجز بطاقة التأهل المباشر وصيفا للمجموعة بعدما حسم منتخب مصر الصدارة، أما حال الخسارة سيبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تأهله عن طريق أفضل ثوالث المجموعات بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

في المقابل لا بديل أمام زيمبابوي سوى الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط للمنافسة مع جنوب أفريقيا وأنجولا على التأهل أو ضمن أفضل ثوالث وذلك بناء على نتيجة أنجولا أمام مصر.

