الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا

أحمد عيد ظهير أيمن
أحمد عيد ظهير أيمن منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي الخط الدفاعي في تشكيلة الفراعنة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام منتخب أنجولا، في لقاء الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا على الأراضي المغربية.

 

وعلمت “فيتو” من مصادرها في معسكر الفراعنة في المغرب، أن حسام حسن سيدفع بالرباعي أحمد عيد كظهير أيمن وأحمد فتوح كظهير أيسر، وفي قلب الدفاع حسام عبد المجيد وبجواره خالد صبحي أو محمد إسماعيل.

حسام عبد الميجد، فيتو
حسام عبد المجيد، فيتو

محمد الشناوي أم مصطفى شوبير

وفي حراسة المرمى، لم يحسم حسام حسن قراره، حيث كشفت تسريبات من داخل معسكر منتخب مصر، أن محمد الشناوي ربما يستمر أساسيا في حراسة مرمى الفراعنة، ولكن تبقى حظوظ مصطفى شوبير كبيرة في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أنجولا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء اليوم الاثنين - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 حسام حسن احمد فتوح حسام عبد المجيد أحمد عيد مصطفي شوبير

مواد متعلقة

إحصائيات مهمة عن مباراة منتخب مصر وأنجولا، التاريخ يحسم المواجهة لصالح الفراعنة، وكتيبة حسام حسن الأعلى في القيمة التسويقية

أحمد فتوح يشارك أساسيا مع منتخب مصر أمام أنجولا بكأس إفريقيا

منتخب مصر يختتم مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة أنجولا غدًا (صور)

ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

الأكثر قراءة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

اليوم، أولى جلسات محاكمة التيك توكر "مداهم" بتهمة نشر فيديوهات خادشة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها

منير فخري عبد النور: صفقات رأس الحكمة وعلم الروم ليست استثمارًا حقيقيًا

برودة شديدة ليلا، حالة الطقس اليوم الإثنين

حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads