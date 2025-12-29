حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا

18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي الخط الدفاعي في تشكيلة الفراعنة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام منتخب أنجولا، في لقاء الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا على الأراضي المغربية.

وعلمت “فيتو” من مصادرها في معسكر الفراعنة في المغرب، أن حسام حسن سيدفع بالرباعي أحمد عيد كظهير أيمن وأحمد فتوح كظهير أيسر، وفي قلب الدفاع حسام عبد المجيد وبجواره خالد صبحي أو محمد إسماعيل.

حسام عبد المجيد، فيتو

محمد الشناوي أم مصطفى شوبير

وفي حراسة المرمى، لم يحسم حسام حسن قراره، حيث كشفت تسريبات من داخل معسكر منتخب مصر، أن محمد الشناوي ربما يستمر أساسيا في حراسة مرمى الفراعنة، ولكن تبقى حظوظ مصطفى شوبير كبيرة في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أنجولا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء اليوم الاثنين - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

