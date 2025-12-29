موعد وصول حافلة منتخب مصر إلى ملعب مباراة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره الأنجولي في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تصل حافلة منتخب مصر إلى ملعب أدرار الذي يستضيف مباراة الفراعنة وانجولا في الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين بحسب تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف".

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب أنجولا، فيتو

جماهير مصر يسعى للعلامة الكاملة

تطمح الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عبر تحقيق انتصاره الثالث على أنجولا في ختام دور المجموعات، وحصد النقطة التاسعة من أجل تعزيز الثقة والهيبة وتوجيه رسالة تحذير للمنافسين الكبار في بطولة أمم إفريقيا 2025، بأنه جاء لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

