معلومات مهمة عن منتخب أنجولا منافس مصر في أمم أفريقيا 2025.. “كان” المغرب يمثل الظهور العاشر للغزلان السوداء بالبطولة القارية.. أفضل إنجازاته بلوغ ربع النهائي 3 مرات.. وجناح الزمالك يزين القائمة

أمم افريقيا، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لخوض مافسات بطولة أمم أفريقيا في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وأوقعت قرعة "الكان" منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

منتخب مصر سيواجه زيمبابوي في الجولة الأولى، ثم يواجه جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا.

مواجهة سابقة بين مصر وأنجولا، فيتو

تاريخ مشاركات أنجولا في بطولة أمم أفريقيا

مشاركة منتخب أنجولا الملقب في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، تحمل الظهور العاشر لفريق "الغزلان السوداء" في تاريخ "الكان"، حيث ظهر للمرة الأولى في البطولة القارية عام 1996 بجنوب أفريقيا.

وخلال مشاركاته السابقة، خاض منتخب “الغزلان السوداء” 31 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 13 تعادلًا وتكبَّد 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 39 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 43 هدفًا.

ويبقى أفضل إنجاز لأنجولا في كأس الأمم الإفريقية بلوغ الدور ربع النهائي في ثلاث مناسبات، وذلك خلال نسخ غانا 2008، وأنجولا 2010، ثم النسخة الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

مشاركة واحدة لأنجولا في كأس العالم

سجل المنتخب الأنجولي تجربةً وحيدةً في كأس العالم، حين شارك في مونديال ألمانيا 2006 وودَّع المنافسات من الدور الأول بعد تعادلين وخسارة.

على الصعيد الإقليمي، فرض المنتخب الأنجولي حضورَه بقوة في بطولة كأس كوسافا، التي تضم منتخبات جنوب القارة السمراء، حيث تُوج باللقب خمس مرات، وحلَّ وصيفًا مرة واحدة، إضافة إلى إحرازه الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات.

منتخب أنجولا، فيتو

ترتيب أنجولا في تصنيف الفيفا والكاف

ويحتل منتخب أنجولا حاليًّا المركز 89 عالميًّا والـ18 أفريقيًّا في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكان أفضل مركز وصل إليه هو المرتبة 45 عالميًّا في يوليو عام 2000، فيما تراجع إلى المركز 147 في مارس 2017، وهو الأسوأ في تاريخه.

كيف تأهل أنجولا لأمم افريقيا 2025

وضمِن المنتخب الأنجولي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد تصدُّره المجموعة السادسة في التصفيات، التي ضمَّتِ السودان والنيجر وغانا، حيث جمع 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، دون أي خسارة، وسجل 7 أهداف مقابل هدفين فقط في مرماه.

وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي ومصر، حيث يستهل مشواره بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 22 ديسمبر، ثم يلاقي زيمبابوي في 26 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب مصر يوم 29 ديسمبر.

باتريس يوميل مدرب أنجولا، فيتو

باتريس بوميل يقود أنجولا في "كان" 2025

ويقود المنتخب الأنجولي المدرب الفرنسي باتريس بوميل (47 عامًا)، الذي تولى المهمة في سبتمبر الماضي، وخاض مع الفريق أربع مباريات، حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادلين، مقابل خسارة واحدة.

أبرز الأسماء في قائمة أنجولا بأمم افريقيا

ويعتمد الفرنسي باتريس بوميل على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمهم قائد الفريق فريدي (35 عامًا)، المحترف في صفوف بودروم التركي، إلى جانب زيتو لوفومبو مهاجم كالياري الإيطالي، كما يراهن المنتخب بشكل لافت على لاعبين محترفين في الدوريات العربية، أبرزهم: جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري، كريستوفر مابولولو لاعب الأهلي الليبي، شيكو بانزا لاعب الزمالك، آري بابل مهاجم الأخضر الليبي، إضافة إلى تو كارنيرو ظهير الجيش الملكي المغربي.

أبرز النجوم في تاريخ الكرة الأنجولية

ويحتفظ تاريخ الكرة الأنجولية بأسماء بارزة، أبرزها: أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي المصري والشباب السعودي السابق، الذي يُعَد من أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب، بينما يتصدر فابريس أكوا قائمة الهدافين التاريخيين.

ويأمل منتخب أنجولا في توظيف خبرة لاعبيه المحترفين، خاصة في الدوريات العربية، من أجل الظهور بصورة مشرفة في البطولة القارية، ومحاولة تجاوز دور المجموعات والمُضي نحو إنجاز جديد يعيد “الغزلان السوداء” إلى دائرة المنافسة الأفريقية.

شيكو بانزا مهاجم أنجولا، فيتو

قائمة أنجولا الرسمي في أمم افريقيا 2025

ضمت قائمة منتخب أنجولا الرسمية في بطولة أمم افريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: نيبلو- هوجو ماركيز - أنطونيو دومينيك.

الدفاع: روي مودستو - إيدي أفونسو - تو كارنييرو - نوريو فورتونا - بيدرو بوندو - دافيد كارمو - جوناثان بواتو - كيالوندا جاسبار - كلينتون ماتا.

الوسط: بيني موكيندي - مانويل شو - فريدي- أنطونيو ماييسترو - مانويل كيليانو - ماريو بالبورديا.

الهجوم: زيتو لوفومبو - مانويل بنسون - ميلسون - شيكو بانزا - جيلسون دالا - راندي نتيكا - آري بابل - كريستفاو مابولولو - مبالا نزولا - أمبروسيني زيني.

مواعيد مباريات أنجولا في بطولة أمم افريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات أنجولا على النحو التالي:

22 ديسمبر.. جنوب أفريقيا وأنجولا " الثامنة مساء بتوقيت القاهرة".

26 ديسمبر.. أنجولا وزيمبابوي" الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة".

29 ديسمبر.. مصر وأنجولا “ السادسة مساء بتوقيت القاهرة”.

