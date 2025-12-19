الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من بينهم منتخب مصر، أكثر المباريات تهديفا بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

أكثر المباريات تهديفا

وأكثر مباراة شهدت أهدافًا في تاريخ كأس أمم أفريقيا هي مباراة مصر ونيجيريا في نسخة 1963، حيث شهدت انتصار الفراعنة بنتيجة 6-3، ليتم تسجيل 9 أهداف في المباراة.

وشهدت البطولة إقامة  3 مباريات أخرى والتي شهدت 8 أهداف وهي  مباراة الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو الترتيبية للمركز الثالث في نسخة 1998، والتي انتهت بالتعادل 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي وحسمتها الكونغو بركلات الترجيح، ومباراة الكاميرون وزيمبابوي في دور المجموعات من نسخة 2004، التي انتهت بانتصار الكاميرون 5-3.

وثالث المباريات كانت مباراة أنجولا ومالي في افتتاح نسخة 2010، والتي شهدت ريمونتادا تاريخية من مالي، وعادت من التأخر 4-0 إلى فرض التعادل 4-4.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية  .

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: 29 ديسمبر – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة منتخب زيمبابوي مصطفي محمد مواعيد مباريات منتخب مصر محمد صلاح مباراة مصر ونيجيريا كأس أمم أفريقيا كاس الأمم الإفريقية عمر مرموش

مواد متعلقة

موعد ثاني تدريبات منتخب مصر في المغرب استعدادا لأمم إفريقيا

مجموعة مصر، مواعيد مباريات منتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم

مجموعة مصر، تاريخ وإنجازات منتخب جنوب أفريقيا قبل المشاركة بكأس الأمم

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية

نابولي يصعد لنهائي كأس السوبر الإيطالي بعد ثنائية بمرمى ميلان (فيديو)

لحظة تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب (فيديو)

نابولي يتقدم بهدف أمام ميلان بالشوط الأول في السوبر الإيطالي

تريزيجيه وصلاح الأكثر مشاركة في أمم إفريقيا من الجيل الحالي قبل نسخة 2025

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads