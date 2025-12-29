اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، انتهت مباراة منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب الكاميرون، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

مباراة كوت ديفوار والكاميرون

جاءت المباراة قوية ومثيرة من كلا المنتخبين طوال شوطي المباراة.

أتيحت ضربة ركنية لصالح كوت ديفوار مع بداية الشوط الأول من الجهة اليسرى نفذها يان ديوماندي بتمريرة قصيرة ثم عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى أماد ديالو الأخير سددها مرت بجانب القائم الأيمن.

ثم بعد عشر دقائق مطالبات من لاعبي كوت ديفوار بركلة جزاء ولكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

وضربة حرة لصالح كوت ديفوار من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة سيكو فوفانا نفذها يان ديوماندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

ثم ضربة ركنية لصالح الكاميرون من الجهة اليمنى نفذها برايان مبومو بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها لاعبي الكاميرون خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كارلوس باليبا الأخير سددها ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ومطالبات من لاعبي الكاميرون بركلة جزاء ولكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.



وفي الدقيقة 48 جاء هدف لصالح كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل عليه.

وجاءت تسديدة من حدود منطقة الجزاء من لاعب الكاميرون داني لوودر ارتطمت بالدفاع ومن ثم ارتطمت في العارضة.

وأحرز هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار ديالو أمادو ديالو في الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة رائعة وتوغل بالكرة ثم انطلق وسدد كرة قوية بيسراه تمر على يمين حارس الكاميرون إلى داخل الشباك

وجاء هدف التعادل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 56 بعد تسديدة قوية من جونيور تشاماديو اصطدمت في قدم أحد لاعبي كوت ديفوار وحاول فوفانا تصدى لها لكن الكرة اصطدمت في يده وسقطت خلفه داخل الشباك

وارتفع رصيد المنتخبين كوت ديفوار والكاميرون إلى أربع نقاط تصدرا بهما قمة المجموعة السادسة لكن كوت ديفوار يتفوق بالأهداف.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمي: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلي دوي – أوديلون كوسونو – إفان نديكا – غيسلاين كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي – سيكو فوفانا – إبراهيما سنجاري.

خط الهجوم: يان دياموندي – فاكون بايو – أماد ديالو.

تشكيل منتخب الكاميرون ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمي: ديفيس إباسي.

خط الدفاع: تشي مالوني جونيور – صامويل كوتو – نوهو تولو.

خط الوسط: جونيور تشاماديو – داني ناماسو – كارلوس باليبا – أرثر أفوم – دارلين يونجوا.

خط الهجوم: بريان مبومو – كريستيان كوفاني.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

تًقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأحد 18 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.