أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات،ضبط مخالفات انتخابية بالمحافظات وشراء أصوات، إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ألقت أجهزة وزار الداخلية ، القبض على 4 أشخاص فى دائرة جرجا لتوزيع أموال وسلع، بالإضافة إلى 5 آخرين فى فيديو مشادة بدائرة سوهاج .

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل وبصحبته آخر، بسحل كلب بمطروح وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 9 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بمحافظات سوهاج وقنا والبحيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء تجميع عدد من الناخبين، وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأطفال بإلقاء الحجارة على السيارات المارة بأسيوط، وضبط مرتكبى الواقعة.

وقّعت النيابة العامة المصرية وبنك مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، اليوم بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

اجرت النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور (٢) يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وذلك عقب واقعة هروب جماعي للنزلاء، وما تبعها من فحص أمني موسع كشف عن مخالفات جسيمة داخل المنشأة.

