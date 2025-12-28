18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل وبصحبته آخر، بسحل كلب بمطروح وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

وصلة مزاح مع كلب تنتهى بالسجن فى مطروح

كانت قد رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام حدث وبصحبته آخر بسحل كلب بمطروح.

القبض على المتهمين بسحل كلب بمطروح

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو طالبين - مقيمين بمطروح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وأن الكلب ضال وتركوه عقب ذلك دون إلحاق أذى به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة استخدام حيوان خطر أو كلب في التعدي على الغير

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب، عقوبة استخدام حيوان خطر أو كلب في التعدي على الغير، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مائة ألف جنيه.

استخدام كلب في التعدي على الغير

تنص المادة (17) من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

