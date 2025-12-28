القبض على 9 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 4 محافظات

الأحد 28 ديسمبر 2025
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 9 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بمحافظات سوهاج وقنا والبحيرة.

 

ضبط سيدة لحث المواطنين على التصويت بنقادة

 

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة نقادة بقنا من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين بهدف حثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

ضبط شخصين أثناء محاولة شراء أصوات بمركز جهينة سوهاج

كما تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جهينة بسوهاج من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

ضبط شخص يحث الناخبين على التصويت  لصالح مرشح بالبحيرة

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة لقيامهم بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات بأبنوب

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أبنوب بأسيوط من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة نصف نقل بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

ضبط شخص أثناء شراء أصوات بسوهاج

وأيضا تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جهينة بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

ضبط شخص أثناء توزيع كروت دعاية مالية بجرجا

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخصين أثناء شراء أصوات بسوهاج

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جهينه بسوهاج من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

