الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة فى العمرانية والأمن يكشف التفاصيل

ضبط 3 أشخاص تعدوا
ضبط 3 أشخاص تعدوا على مواطن بالعمرانية
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة التعدى على شخص وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بمحافظة الجيزة.

ضبط 3 أشخاص تعدوا على مواطن بالعمرانية 

تعود تفاصيل الواقعة لرصد ما تم تداوله حول تضرر مواطن بالجيزة من التعدى عليه من قبل 3 أشخاص، حيث تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية فى هذا الشأن.

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد الشاكى، وهو مصاب بجرح قطعى بالرأس ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية،  أفاد بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

جرى ضبط المتهمين، وهم مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما أفاد الشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة ضبط متهمين التعدى بالضرب الامن العام النيابة العامة الحوادث

مواد متعلقة

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 11 شخصا لشرائهم أصوات الناخبين في سوهاج والبحيرة وقنا (صور)

ضبط شخص في الجيزة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

ضبط شخصين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة بعد تداول فيديو

القبض على القائمين بإدارة مصحة بالمريوطية بعد هروب جماعي للنزلاء

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط

ضبط صاحب محل لإشعاله أنبوبة غاز وترهيب المواطنين في مطروح

انتخابات النواب، ضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموالا وكروت دعائية في قوص وجرجا ودمنهور

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

إنبي يطيح بالبنك الأهلي ويتأهل لدور الـ8 من كأس مصر

مدرب الزمالك: أحمد حمدي خارج حساباتي.. ولاعب الكرة يبحث عن المال

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الفرق بين علم الفلك والتنجيم ومدى صحة «كذب المنجمون ولو صدقوا»

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وراحة البال

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads