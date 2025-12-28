ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بالفيوم والبحيرة وقنا (صور)

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فى ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بمحافظات الفيوم والبحيرة وقنا.

ضبط شخصين بحوزتهما بطاقات شخصية لاستخدامها في الانتخابات بقوص

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط شخصين بمحيط الدائرة وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، كانت معدة لحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط سائق لتجميع ناخبين لصالح مرشح بالفيوم

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بتجميع عدد من الناخبين لتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين ضمن إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعقب الفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، سائق مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط سائقين بحوزتهما مبالغ لشراء أصوات في أبو حمص

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من ضبط سائق وعامل أثناء تجولهما بمحيط الدائرة مستقلين سيارة "ميكروباص"، وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص بحوزته مكبرين صوت لدعاية انتخابية مخالفة بدشنا

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة قسم مركز شرطة دشنا بقنا من ضبط أحد الأشخاص أثناء تجوله بمحيط الدائرة على مركبة "تروسيكل" مجهزة بـ مكبرين صوت، مستخدمة لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص بحوزته كروت دعائية غير قانونية بدمنهور

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، معدة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.