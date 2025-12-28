الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بالفيوم والبحيرة وقنا (صور)

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بالفيو
18 حجم الخط

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فى ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بمحافظات  الفيوم والبحيرة وقنا.

ضبط شخصين بحوزتهما بطاقات شخصية لاستخدامها في الانتخابات بقوص

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط شخصين بمحيط الدائرة وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، كانت معدة لحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

ضبط سائق لتجميع ناخبين لصالح مرشح بالفيوم

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بتجميع عدد من الناخبين لتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين ضمن إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة  قسم شرطة أول الفيوم.  

وعقب الفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، سائق مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط سائقين بحوزتهما مبالغ لشراء أصوات في أبو حمص

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت  الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من ضبط سائق وعامل أثناء تجولهما بمحيط الدائرة مستقلين سيارة "ميكروباص"، وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

ضبط شخص بحوزته مكبرين صوت لدعاية انتخابية مخالفة بدشنا

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة قسم مركز شرطة دشنا بقنا من ضبط أحد الأشخاص أثناء تجوله بمحيط الدائرة على مركبة "تروسيكل" مجهزة بـ مكبرين صوت، مستخدمة لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين. 

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

ضبط شخص بحوزته كروت دعائية غير قانونية بدمنهور

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، معدة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات انتخابية استخدام بطاقات شخصية مركز شرطة قوص النيابة العامة العملية الانتخابية دعايه انتخابيه مركز شرطة دمنهور

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، ضبط 16 شخصا لإحداث تجمع انتخابي غير قانوني بالفيوم

ضبط مكتبة تطبع ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي

أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية في المركز المصري لحفظ السلام

انتخابات النواب 2025، ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال لتوزيعها على الناخبين بقنا والبحيرة (صور)

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة محتجز داخل أحد أقسام الجيزة نتيجة التعذيب

21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

الأمن يفحص فيديو متداول عن هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالمريوطية

الأكثر قراءة

بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads