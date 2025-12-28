انتخابات النواب 2025، ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال لتوزيعها على الناخبين بقنا والبحيرة (صور)

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا من ضبط (عاملين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط محاولة شراء أصوات في إيتاي البارود خلال الانتخابات

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية كانت معدة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط محاولة دعاية انتخابية غير مشروعة في دمنهور

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة ربع نقل بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، معدة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

