حوادث

ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)

ضبط مخالفات انتخابية
ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية
تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية فى كل من مركز شرطة نجع حمادى بقنا ومركزى المراغة وطهطا بسوهاج من ضبط عدة مخالفات انتخابية متفرقة.

ففي نجع حمادى بمحافظة قنا: تم ضبط شخصين أثناء تجولهما بمحيط الدائرة مستقلين سيارة ميكروباص، إحداها ملصق عليها صورة أحد المرشحين، وبحوزتهما مبالغ مالية وأخرى ملصقات بهدف حث الناخبين على التصويت لصالح المرشح.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتهما ضوابط الدعاية والتأثير على الناخبين.

وفي المراغة بمحافظة سوهاج: تم ضبط شخصين آخرين أثناء توزيعهم مبالغ مالية على الناخبين بمحيط الدائرة لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص المستخدمة.
 

أما في طهطا بمحافظة سوهاج: تم ضبط شخص صاحب معرض سيارات أثناء توجيهه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لدعم المرشح.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى جميع الحالات، وتولت النيابة العامة التحقيق فى المخالفات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

