فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة نسائية لسرقة الهواتف بالإسكندرية

ضبط سيدتين لسرقة
ضبط سيدتين لسرقة هاتف طالبة بالإسكندرية - ارشيفية
قاد مقطع فيديو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لضبط عصابة نسائية لسرقة الهواتف المحمولة فى محافظة الإسكندرية بأسلوب المغافلة.

 

ضبط سيدتين لسرقة هاتف طالبة بالإسكندرية

 

 

تعود تفاصيل الواقعة في إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تعرض طالبة – نجلة صاحبة الحساب، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، للسرقة بأسلوب المغافلة أثناء تواجدها بالطريق العام يوم 29/9/2025، حيث قامت سيدة مجهولة بسرقة هاتفها المحمول.

عصابة سرقة بالإسكندرية

 

 

وعقب التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، سيدتين لهما معلومات جنائية ومقيمتان بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرّتا بارتكاب السرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

