حوادث

ضبط صاحب محل لإشعاله أنبوبة غاز وترهيب المواطنين في مطروح

الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال صاحب محل أنبوبة غاز
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال أنبوبة غاز بأحد المناطق بمطروح وترهيب المواطنين، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت  الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال أنبوبة غاز بأحد المناطق بمطروح وترهيب المواطنين. 

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة سيوة بمطروح بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام مالك محل - مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلاف بينهما حول الجيرة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته أسطوانة الغاز المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيامه بإشعال الأنبوبة لترهيب المبلغ عقب علمه بقيامه بتحرير محضر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

