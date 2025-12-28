الأحد 28 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في  أسيوط وضبط المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بأفعال خادشة للآداب العامة بالطريق العام بدائرة محافظة أسيوط.

فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة في مقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

