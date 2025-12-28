الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط وضبط المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بأفعال خادشة للآداب العامة بالطريق العام بدائرة محافظة أسيوط.

فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة في مقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.