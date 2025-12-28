الأحد 28 ديسمبر 2025
ضبط مكتبة تطبع ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي

ضبط مكتبة تطبع ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي
 كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة بطباعة عدد من الملازم الدراسية الخاصة بإحدى الجامعات بدون تصريح، مخالفًا بذلك قانون حماية الملكية الفكرية.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة، وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المدير المسئول وبحوزته 1150 نسخة من الملازم التعليمية دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وعند مواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

