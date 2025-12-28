الأحد 28 ديسمبر 2025
ضبط 4 متهمين بوقائع توزيع أموال بجرجا و5 آخرين على خلفية مشادة بسوهاج (صور)

ألقت أجهزة وزار الداخلية ، القبض على 4 أشخاص فى دائرة جرجا لتوزيع أموال وسلع، بالإضافة إلى 5 آخرين فى فيديو مشادة  بدائرة سوهاج .

ضبط شخص أثناء توزيع كروت دعاية مالية بجرجا

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ومبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص يحاول شراء أصوات بمواد غذائية بجرجا

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مواد غذائية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات بجرجا

أيضا وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص أثناء شراء أصوات بجرجا

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى وبعض المبالغ المالية المعدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط 5 أشخاص لتورطهم فى مشادة أمام مقر انتخابى بأول سوهاج

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيام بعض الأشخاص بالتدافع أمام المقر الانتخابى لأحد المرشحين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج،

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 5 أشخاص، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم أثناء قيامهم بحث الناخبين للتصويت لصالح المرشح المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

