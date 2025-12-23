التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي ضد صفحات تروج لها صورا وفيديوهات مفبركة وخادشة للحياء

18 حجم الخط

أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي تتهم فيه عددا من الحسابات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى، بنشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنسوبة إليها زورا إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وجاء في البلاغ، أن تلك المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة هيفاء وهبي والإساءة إليها والتشهير بها أمام الرأي العام.

واضاف البلاغ أنه تم عرض الصور والفيديوهات محل البلاغ على مكتب استشاري متخصص في التقنية الفنية، والذي انتهى تقريره إلى أن جميع المقاطع والصور محل الاتهام مصطنعة رقميًا بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتم إعداد تقرير فني بذلك لتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة.

وطالب البلاغ بعرض جميع الروابط الإلكترونية التي تضمنت المحتوى المسيء على مباحث الإنترنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنيًا، وتحديد القائمين على اصطناع تلك المواد، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي روجت لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

