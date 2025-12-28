ضبط 11 شخصا لشرائهم أصوات الناخبين في سوهاج والبحيرة وقنا (صور)

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء تجميع عدد من الناخبين، وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.

توجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين

وعقب الفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة في إطار دعم المرشح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

ضبط سيدة تحاول حث المواطنين على التصويت بقنا

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة قفط بقنا من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين، بهدف حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط سائق وعامل أثناء شراء أصوات بالبحيرة

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، من ضبط سائق وعامل أثناء تجولهما بمحيط الدائرة مستقلين سيارة ميكروباص، وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط 6 أشخاص أثناء محاولتهم شراء الأصوات بسوهاج

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 5 أشخاص وسيدة بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين، وكروت الدعاية الانتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بتطبيق القانون بكل حزم تجاه أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات وحرية اختيار الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والحياد، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومتابعة أي ممارسات مخالفة للقانون.

