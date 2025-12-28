الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على القائمين بإدارة مصحة بالمريوطية بعد هروب جماعي للنزلاء

القبض على القائمين
القبض على القائمين بإدارة مصحة بالمريوطية بعد هروب جماعي للن
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وذلك عقب واقعة هروب جماعي للنزلاء، وما تبعها من فحص أمني موسع كشف عن مخالفات جسيمة داخل المنشأة.

وبحسب ما كشفت عنه التحريات، تبيّن أن المصحة تعمل دون ترخيص رسمي، وتزاول نشاطها بالمخالفة للقانون، مع ادعاء تقديم خدمات علاج الإدمان دون الخضوع لأي إشراف طبي أو رقابي، ما يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية وتعريض حياة المرضى للخطر.

وتحركت قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط المسؤولين عن إدارة المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما جرى التحفظ على مقر المصحة تمهيدًا لغلقها بشكل نهائي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، خاصة في ضوء ما أُثير من شكاوى تتعلق بسوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأكدت الجهات المختصة استمرار جهودها في ملاحقة الكيانات غير الشرعية التي تستغل مرضى الإدمان وأسرهم، مشددة على تكثيف الحملات الأمنية والرقابية لضبط أي منشآت مخالفة تعمل خارج إطار القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصحة غير مرخصة المريوطية علاج الإدمان هروب نزلاء القبض على القائمين غلق مصحات مخالفة الصحة النفسية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للآداب العامة بالطريق العام في أسيوط

ضبط صاحب محل لإشعاله أنبوبة غاز وترهيب المواطنين في مطروح

انتخابات النواب، ضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموالا وكروت دعائية في قوص وجرجا ودمنهور

مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 54 مليون جنيه بالمنوفية

وزير الداخلية للرئيس السيسي: رجال الشرطة في مقدمة صفوف البذل والعطاء لحماية أمن الوطن

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بالفيوم والبحيرة وقنا (صور)

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة نسائية لسرقة الهواتف بالإسكندرية

انتخابات النواب 2025، ضبط 16 شخصا لإحداث تجمع انتخابي غير قانوني بالفيوم

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads