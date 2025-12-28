القبض على القائمين بإدارة مصحة بالمريوطية بعد هروب جماعي للنزلاء

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وذلك عقب واقعة هروب جماعي للنزلاء، وما تبعها من فحص أمني موسع كشف عن مخالفات جسيمة داخل المنشأة.

وبحسب ما كشفت عنه التحريات، تبيّن أن المصحة تعمل دون ترخيص رسمي، وتزاول نشاطها بالمخالفة للقانون، مع ادعاء تقديم خدمات علاج الإدمان دون الخضوع لأي إشراف طبي أو رقابي، ما يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية وتعريض حياة المرضى للخطر.

وتحركت قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط المسؤولين عن إدارة المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما جرى التحفظ على مقر المصحة تمهيدًا لغلقها بشكل نهائي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، خاصة في ضوء ما أُثير من شكاوى تتعلق بسوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأكدت الجهات المختصة استمرار جهودها في ملاحقة الكيانات غير الشرعية التي تستغل مرضى الإدمان وأسرهم، مشددة على تكثيف الحملات الأمنية والرقابية لضبط أي منشآت مخالفة تعمل خارج إطار القانون.

