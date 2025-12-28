صرف مساعدات مالية وعينية وتسهيل فحوصات طبية للحالات الإنسانية بالمنوفية

18 حجم الخط

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

مساعدات مالية وعينية للحالات الأولى بالرعاية

واستهل محافظ المنوفية اللقاء بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بركة السبع وقويسنا وشنوان وحي غرب شبين الكوم ، لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة.

تسهيل إجراءات فحوصات طبية وتوفير طرف صناعي

ووجه المحافظ بتسهيل إجراءات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة بميت خلف، لشاب من حي غرب شبين الكوم يعاني من بتر في قدمه، مراعاة لظروفه الصحية، مع بحث إمكانية توفير طرف صناعي له بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتمكينه من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

كما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن من حي شرق شبين الكوم، يتضرر فيها من صدور قرار إزالة للعقار الكائن به من قبل الحي.

تقسيط مستحقات أملاك الدولة مراعاة للظروف المعيشية

ووجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة ببحث طلب مواطن من ناحية مليج، يلتمس فيه تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة، مراعاة لظروفه المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على استمرار التواصل المباشر والفعال مع المواطنين، وفتح قنوات اتصال دائمة لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها، بما يعزز الثقة ويحقق الشراكة مع المواطنين.

