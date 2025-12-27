السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

فرمها وحولها لخردة، الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف لـ"ميكروباص"

حادث دهس قطار لميكروباص
حادث دهس قطار لميكروباص فى المنوفية، فيتو
حصلت فيتو على الصور الأولى  لحادث دهس قطار منوف - بنها لميكروباص قرب محطة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

 

قطار يدهس "ميكروباص" قرب محطة سرس الليان في المنوفية

وتعرض، ميكروباص ركاب للدهس من قبل قطار خط منوف - بنها، بالقرب من محطة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باصطدام قطار منوف - بنها بأحد الميكروباصات بالقرب من محطة سرس الليان.


عدم وجود وفيات أو إصابات

وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي وفيات أو إصابات، حيث كان الميكروباص خاليًا من الركاب، عدا السائق، كما أكد شهود عيان أن سائق الميكروباص تمكن من القفز خارج السيارة قبل وقوع التصادم، مما حال دون وقوع إصابات.

