أهالى شنواى بالمنوفية ينتظرون وصول جثمانى محمود وعبد الرحمن ضحايا حادث الطريق الصحراوي

لقي الشابان محمود وعبد الرحمن، من قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعهما في حادث سير مروع أثناء توجههما للعمل بمحافظة البحيرة.

وكان الشابان، اللذان جمعتهما صداقة قوية منذ الطفولة حتى أن الكثيرين كانوا يظنونهما شقيقين، يستقلان سيارة رفقة آخرين، قبل أن تتعرض لحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وأكد أهالي القرية أن محمود وعبد الرحمن كانا لا يفترقان، حيث عملا معًا وخرجا سويًا بحثًا عن لقمة العيش، إلا أن القدر شاء أن تكون نهايتهما واحدة، ليكتبا قصة وفاء وصداقة نادرة حتى آخر لحظة.


وخيم الحزن على قرية شنواي فور انتشار الخبر، وسط حالة من الصدمة والحسرة بين الأهالي والأصدقاء.

بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

وشهد الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم ٦ أطفال بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارة ميكروباص، أمام مدخل مدينة وادي النطرون، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي ووجود حالات وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارة ميكروباص أجرة قادمة من محافظة المنوفية، ما أدى إلى وقوع الحادث.

 

أسماء ضحايا الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة: علي محمد الشافعي، 19 عاما، شهد محمد عبد الستار، 16 عاما، جنة محمد أحمد، 14 عاما، أمينة عبد الراضي عمر، 14 عاما، شروق قدري حسن، 20 عاما، ملك جمال عبد العزيز، 16 عاما، نور رمضان الضمادي، 17 عاما، نرمين سمير سعد، 29 عاما، رمضان أشرف بيومي، 18 عاما، عبد الجليل أحمد عبد الجليل، 18 عاما، نعمة إبراهيم سعد، 17 عاما، هاجر قدري حسن، 19 عاما، نداء أحمد محمد، 15 عاما، شروق رضا جمعة، 19 عاما، أمينة صبحي متولي، 27 عاما، بالإضافة إلى 3 مصابين مجهولي الهوية، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية، ومصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تم التحفظ على السيارتين وقائديهما.

