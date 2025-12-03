الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

لمروره بحالة نفسية سيئة، شاب ينهي حياته ببركة السبع في المنوفية

شاب ينهى حياته ببركة
شاب ينهى حياته ببركة السبع فى المنوفية
شهدت قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية حيث قام شاب بشنق نفسه إثر مروره بحالة نفسية سيئة، حيث أصيبت أسرته بالصدمة حينما وجدته مشنوقا على الفور تم نقله إلى مستشفى بركة السبع.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع جثمان شاب ويدعى على على أحمد العزب يبلغ 23 عاما من قرية كفر هلال، جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقله للمستشفى التعليمى بشبين الكوم، لإجراء الصفة التشريحية عليه وبيان سبب الوفاة على وجه التحديد.

فيما أفاد احد أهالى القرية أن الشاب على يتميز بالخلق الحسن وأنه وصل قادما من دولة ايطاليا منذ ايام وكان يعاني من حالة نفسية سيئة لذا أقبل على الانتحار.

شبين الكوم محافظة المنوفية مركز بركة السبع مستشفي بركة السبع المستشفي التعليمي بشبين الكوم

