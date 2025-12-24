الأربعاء 24 ديسمبر 2025
إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية بالمنوفية
قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد إجراءات جديدة تتعلق بأعمال الكنترول، في إطار تطوير منظومة التصحيح وتجميع الدرجات.

توزيع أعمال التصحيح على كنترولين بدلًا من واحد


وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات سيتم توزيعها على كنترولين بدلًا من كنترول واحد، حيث تم تقسيم الإدارات التعليمية العشر على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف.


تقسيم الإدارات التعليمية على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف


وأشار إلى أن كنترول شبين الكوم سيضم إدارات شبين الكوم، قويسنا، أشمون، تلا، وبركة السبع، بينما سيضم كنترول منوف إدارات منوف، الباجور، السادات، سرس الليان، والشهداء.


تسريع إعلان النتيجة وزيادة الكنترولات مستقبلًا


وأكد الدكتور محمد صلاح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الإسراع بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الكنترولات في المراحل المقبلة ضمن خطة التطوير المستمرة.

