الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
18 حجم الخط

انتهت مباراة فريق كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير، بنتيجة 0/1 للسبيرز، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سجل أرشي جراي هدف توتنهام هوتسبير في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

تشكيل كريستال بالاس ضد توتنهام 

ضم تشكيل كريستال بالاس بقيادة مديره الفني أوليفر جلاسنر:

حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: ليرما- لاكرويكس- جيهي.

خط الوسط: كلاين- ويل- وارتون- ميتشيل.

خط الهجوم: بينو- ماتيتا- ديفيني.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

كما ضم تشكيل توتنهام بقيادة مديره الفني فرانك توماس:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

خط الوسط: بينتانكور- بيرجفال- جراي.

خط الهجوم: محمد قدوس- ريتشارليسون- كولو مواني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:

1. آرسنال (42 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (29 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (29 نقطة)

7. سندرلاند (27 نقطة)

8. برينتفورد (26 نقطة)

9. كريستال بالاس (26 نقطة)

10. فولهام (26 نقطة)

11. توتنهام (25 نقطة)

12. إيفرتون (25 نقطة)

13. برايتون (24 نقطة)

14. نيوكاسل (23 نقطة)

15. بورنموث (22 نقطة)

16. ليدز (19 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (13 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس ضد توتنهام كريستال بالاس توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

ليفربول ينتزع فوزا صعبا من وولفرهامبتون 1/2 في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

كرة السلة، الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لكأس السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads