اللجنة العامة تعلن الحصر العددي لنتائج الفرز في جولة الإعادة بشبين الكوم

أعلنت اللجنة العامة رقم (1) بدائرة بندر ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، انتهاء أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

 حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
حصل المرشح معتز حجازي على 61 ألفًا و668 صوتًا، بينما حصل المرشح شريف الغرابلي على 50 ألفًا و575 صوتًا، وحصل المرشح العناني حمودة على 28 ألفًا و191 صوتًا، فيما نال المرشح إمام الجندي 33 ألفًا و500 صوت.

 

500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين ناخب

وكانت محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها للعملية الانتخابية من خلال تجهيز 500 مقر انتخابي تضم لجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و973 ألفًا و483 ناخبًا بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

 

منافسة قوية بين 20 مرشحًا على 10 مقاعد فردية بالمحافظة

وشهدت جولة الإعادة بمحافظة المنوفية منافسة قوية بين 20 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد فردية موزعة على 6 دوائر انتخابية، وذلك بعد حسم مقعد واحد خلال الجولة الأولى بدائرة منوف – السادات – سرس الليان لصالح النائب سليمان خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وسط ترقب لحسم النتائج النهائية مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية.

