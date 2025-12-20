محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بأشمون للنيابة العامة

18 حجم الخط

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك على خلفية التلاعب في رخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون.



وجاء قرار الإحالة للنيابة العامة، بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والتي كشفت عن وجود مخالفات جسيمة في مستندات رخصة البناء محل الواقعة.

التلاعب في رخصة بناء داخل وحدة قروية بمركز أشمون

وتبين من خلال فحص المستندات وجود تلاعب وتعديل في رسم صلاحية الموقع وعدد الأدوار الصادر لها الترخيص، حيث تم تغيير الترخيص من أرضي و3 أدوار علوية إلى أرضي و4 أدوار علوية، وذلك بالمخالفة للتقرير الاستشاري للمبنى والرسم الهندسي المرفق للرخصة، فضلًا عن مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.



وأكد محافظ المنوفية استمراره في التصدي بكل حزم لكافة صور الفساد، والضرب بيد من حديد على كل عنصر فاسد دون تهاون، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بالمحررات الرسمية بقصد الغش والتدليس، أو يسعون لتحقيق منافع غير مشروعة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

