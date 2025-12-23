محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،اليوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول «دور يناير» للعام الدراسي 2025 / 2026، لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تجهيز اللجان



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مع تجهيز لجان الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتذليل أية معوقات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للجان الامتحانات كلٌ في نطاقه، مع منع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس لتوفير الهدوء اللازم للطلاب.

تفعيل غرف العمليات



كما وجه المحافظ وكيل تعليم المنوفية بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، والعمل على تذليل كافة العقبات بما يضمن انتظام وسير الامتحانات دون أي مشكلات.

