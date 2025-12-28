الأحد 28 ديسمبر 2025
متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. 

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لموقع "فيتو": أن بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

وأشار الصالحي إلى أنه من الصعب لحاق محمد علي بن رمضان بمباراة منتخب تنزانيا، المقرر إقامتها في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية. 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة رفقة نسور قرطاج بداية من دور الـ16، حال نجاح المنتخب التونسي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة. 

إصابة محمد علي بن رمضان 

وفي الدقيقة 55  انفرد محمد علي بن رمضان بمرمى منتخب نيجيريا بعد انطلاقة في وسط الملعب وحاول مراوغة الحارس ستانلي نوابيلي إلا أنه تعرض لعرقلة خارج منطقة الجزاء.

وفور سقوط بن رمضان على أرضية الملعب طالب إجراء التبديل، حيث تدخل الجهاز الطبي لعلاجه داخل الملعب وأجرى له اختبارات التعرف على إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأجرى سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 59 بنزول إلياس سعد بدلًا من محمد علي بن رمضان، الذي من المُقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الأحد. 

