السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطار يدهس ميكروباصا قرب محطة سرس الليان في المنوفية

قطار منوف – بنها
قطار منوف – بنها يدهس ميكروباص،فيتو
18 حجم الخط

تعرض ميكروباص ركاب للدهس من قبل قطار خط منوف - بنها، بالقرب من محطة سرس الليان بمحافظة المنوفية.


تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باصطدام قطار منوف - بنها بأحد الميكروباصات بالقرب من محطة سرس الليان.


عدم وجود وفيات أو إصابات

وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي وفيات أو إصابات، حيث كان الميكروباص خاليًا من الركاب، عدا السائق، كما أكد شهود عيان أن سائق الميكروباص تمكن من القفز خارج السيارة قبل وقوع التصادم، مما حال دون وقوع إصابات.


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطار منوف - بنها محافظة المنوفية قطار منوف سرس الليان المنوفية

مواد متعلقة

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

أهالي طبلوها يحتفلون بالفائز بالمركز الأول عالميا في حفظ القران الكريم

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

أهالى شنواى بالمنوفية ينتظرون وصول جثمانى محمود وعبد الرحمن ضحايا حادث الطريق الصحراوي

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بأشمون للنيابة العامة

خلال يوم واحد، صحة المنوفية تجري 71 عملية جراحية مجانية بمستشفى منوف

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الإفريقية، منتخب المغرب يتقدم على مالي بهدف في الشوط الأول (صور)

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

وزير الأوقاف يشاهد برنامج "دولة التلاوة" مع متسابقي حلقة اليوم (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية تقال في صلاة الفجر للفرج

مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

نصيحة ذهبية من أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads