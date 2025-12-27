قطار يدهس ميكروباصا قرب محطة سرس الليان في المنوفية

18 حجم الخط

تعرض ميكروباص ركاب للدهس من قبل قطار خط منوف - بنها، بالقرب من محطة سرس الليان بمحافظة المنوفية.



تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باصطدام قطار منوف - بنها بأحد الميكروباصات بالقرب من محطة سرس الليان.



عدم وجود وفيات أو إصابات

وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي وفيات أو إصابات، حيث كان الميكروباص خاليًا من الركاب، عدا السائق، كما أكد شهود عيان أن سائق الميكروباص تمكن من القفز خارج السيارة قبل وقوع التصادم، مما حال دون وقوع إصابات.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

