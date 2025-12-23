أهالي طبلوها يحتفلون بالفائز بالمركز الأول عالميا في حفظ القران الكريم

18 حجم الخط

نظم أهالي قرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حفلة تكريم كبرى للطالب عبدالرحمن مهدي خليل، بعد حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقران الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف، وسط حالة من الفخر والاعتزاز بين أهالي القرية.



سيارة هدية وثلاث رحلات عمرة خلال الحفل



وخلال فعاليات الحفل، تم تسليم الطالب عبدالرحمن سيارة هدية تقديرا لتفوقه وتميزه، كما تم الإعلان عن إهدائه ثلاث رحلات عمرة له ولوالديه، في لفتة انسانية تعكس مكانته الكبيرة في قلوب الجميع.



محافظ المنوفية يكرم الطالب عبدالرحمن مهدي



وفي لفتة طيبة، كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الطالب عبدالرحمن مهدي خليل، ابن قرية طبلوها بمركز تلا، لحصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقران الكريم في نسختها الـ32 فرع ذوي الهمم.





جاء التكريم بحضور ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ووالد الطالب، حيث اهدى محافظ المنوفية للطالب مكافاة مالية وشهادة تقدير، معربا عن فخره واعتزازه بهذا التفوق المشرف، مؤكدا ان عبدالرحمن يمثل نموذجا مشرفا للعزيمة والإصرار رغم فقدانه نعمة البصر، بعد تميزه في حفظ كتاب الله بروايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع.



دعم كامل لذوي الهمم



وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم ذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومشددا على استمرار دعم المتميزين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.