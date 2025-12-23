الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي طبلوها يحتفلون بالفائز بالمركز الأول عالميا في حفظ القران الكريم

سيارة ورحلة عمرة
سيارة ورحلة عمرة هدية، اهالي طبلوها يحتفلون بالفائز بالمركز
18 حجم الخط

نظم أهالي قرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حفلة تكريم كبرى للطالب عبدالرحمن مهدي خليل، بعد حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقران الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف،  وسط حالة من الفخر والاعتزاز بين أهالي القرية.


سيارة هدية وثلاث رحلات عمرة خلال الحفل


وخلال فعاليات الحفل، تم تسليم الطالب عبدالرحمن سيارة هدية تقديرا لتفوقه وتميزه، كما تم الإعلان عن إهدائه ثلاث رحلات عمرة له ولوالديه، في لفتة انسانية تعكس مكانته الكبيرة في قلوب الجميع.


محافظ المنوفية يكرم الطالب عبدالرحمن مهدي


وفي لفتة طيبة، كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الطالب عبدالرحمن مهدي خليل، ابن قرية طبلوها بمركز تلا، لحصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقران الكريم في نسختها الـ32 فرع ذوي الهمم.



جاء التكريم بحضور ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ووالد الطالب، حيث اهدى محافظ المنوفية للطالب مكافاة مالية وشهادة تقدير، معربا عن فخره واعتزازه بهذا التفوق المشرف، مؤكدا ان عبدالرحمن يمثل نموذجا مشرفا للعزيمة والإصرار رغم فقدانه نعمة البصر، بعد تميزه في حفظ كتاب الله بروايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع.


دعم كامل لذوي الهمم


وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم ذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومشددا على استمرار دعم المتميزين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المسابقة العالمية للقرآن الكريم قرية طبلوها مركز تلا عبدالرحمن مهدي خليل

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

أهالى شنواى بالمنوفية ينتظرون وصول جثمانى محمود وعبد الرحمن ضحايا حادث الطريق الصحراوي

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بأشمون للنيابة العامة

خلال يوم واحد، صحة المنوفية تجري 71 عملية جراحية مجانية بمستشفى منوف

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

الحصر العددي بجميع دوائر المنوفية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

الحصر العددي بدائرة قويسنا وبركة السبع في جولة الإعادة

الأكثر قراءة

كأس الرابطة الإنجليزي، تعادل سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الشوط الأول

مقطع فيديو يرصد مسار طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي قبل تحطمها

مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤرة مخدرات بميت غمر بالدقهلية

بعد اتهامه النادي بالعنصرية.. تفاصيل انتهاء أزمة الإسماعيلي مع الكولومبي كارميلو

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

تونس تسحق أوغندا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

هل قرأ الشيخ مصطفى اسماعيل القرآن فى الكونجرس؟ حفيد الراحل يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح كيفية الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads