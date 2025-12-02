الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

حي غرب شبين الكوم يواصل إزالة الأكشاك المخالفة وتحسين المظهر الحضاري

حي غرب شبين الكوم
حي غرب شبين الكوم يواصل إزالة الأكشاك المخالفة
واصلت رئاسة حي غرب شبين الكوم، برئاسة سيد شعبان، بمحافظة المنوفية، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة الأكشاك المخالفة وغير الملتزمة بالأنشطة المرخصة، وخاصة تلك التي تُستخدم لأغراض غير تجارية وتحتل الأرصفة وتسبب عرقلة لحركة المرور.

وأكد رئيس حي شبين الكوم أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم الشوارع، وتحسين المشهد الحضاري، وضمان سهولة حركة المشاة والمركبات، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حق المواطن في المرور الآمن.

إزالة الأكشاك غير المرخصة بشبين الكوم

وشملت الحملات إزالة الأكشاك التي تعمل دون ترخيص قانوني أو تتعدى المساحات المقررة لها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على الاستمرار في متابعة أي تعديات جديدة ومنع عودتها مرة أخرى.

وشددت رئاسة حي غرب شبين الكوم على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة شبين الكوم.
 

