بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

توفي  شاب جامعى اليوم بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وذلك بعد تعرضه لغيبوبة تامة لأكثر من شهرين إثر تناوله جرعات مصل الكلب.

 

كارثة الـ 20 دقيقة، قصة طالب بالمنوفية يعيش في غيبوبة بسبب مصل الكلب وأسرته تستغيث

 
وكانت فيتو نشرت استغاثة أسرة حسان في تقرير لها

 

البداية كانت في منتصف يوم 31 أغسطس، حيث تعرض حسان قطب، لعقر كلب أثناء عودته إلى منزله، وعلى الفور، نُقل إلى مستشفى أشمون العام، حيث تم إعطاؤه المصل المخصص لعقر الكلب، وتسلم كارت المتابعة لاستكمال باقي الجرعات في مواعيدها المحددة، كل ذلك بعد قرابة 20 دقيقة فقط من تعرضه للعقر.

أخذ حسان بالفعل أربع جرعات كاملة من المصل، دون أن تظهر عليه أي أعراض في البداية، حتى جاء  منتصف شهر سبتمبر، وبدأت الكارثة، كل شيء بدأ يتغير تدريجيًّا، ارتفعت حرارته بشكل مفاجئ، تبعها هذيان، نسيان، واضطراب في الكلام والحركة.

 

عودة إلى المستشفى

قررت أسرة الطالب الجامعى  نقله على الفور إلى مستشفى حميات أشمون في 20 سبتمبر، وهناك قرر الأطباء حجزه داخل غرفة عزل بالعناية المركزة، بعد إجراء الأشعات والفحوصات اللازمة وجمع المعلومات عن أسباب تعرضه لذلك، وبعد يومين من دخوله المستشفى، بعدما بدأت حالته تتدهور سريعًا.

 

قرر أطباء المستشفى وضع حسان على أجهزة التنفس الصناعى بعد ثلاثة أيام فقط، بعدما تطلبت حالته الصحية ذلك عقب دخوله في غيبوبة تامة لم يفق منها حتى اليوم.

 

بين السعار والتهاب المخ.. حسان يصارع المجهول


التشخيص المبدئي للأطباء كان أن حسان يعاني من السعار وهو الفيروس الناتج عن عضة كلب مصاب وتم عزله بغرفة منفصلة لكن بعد فترة قصيرة، تغيّر التشخيص إلى التهاب حاد بالمخ، لكن مع اختلاف التشخيص يبقى حسان على ذات السرير داخل العناية المركزة دون تحسن.

 

اشمون المنوفية محافظة المنوفية مصل الكلب اخبار حوادث المنوفية

