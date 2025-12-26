تشكيل مباراة جزر القمر وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2025

18 حجم الخط

أعلن منتخبا جزر القمر وزامبيا تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل جزر القمر أمام زامبيا

الحارس: يانيك باندور

الدفاع: عبد الحكيم عبد الله – كينان تويبيبو – أحمد صويلحي – إسماعيل بورا

الوسط: سعيد باكاري – ياسين برهان – زايدو يوسف – مزيان ماوليدا

الهجوم: يوسف مشنجاما – رفيقي سعيد

تشكيل زامبيا أمام جزر القمر

الحارس: ويلارد موازانا

الدفاع: لوبامبو موسوندا – دومينيك شاندا – بينسون ساكالا – ماتيوس باندا

الوسط: أوين تيمبو – فاشون ساكالا – ديفيد سيموكوندا – لاميك باندا

الهجوم: باتسون داكا – كينجس كانجوا

جزر القمر ضد زامبيا

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي، ما يزيد من أهمية هذه المباراة بالنسبة له.

ويدخل المنتخبان اللقاء تحت شعار التعويض، حيث يأمل منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في البطولة، بينما يسعى منتخب زامبيا للعودة سريعًا إلى دائرة المنافسة في مجموعة تتسم بالقوة والتقارب.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مواجهة تُعد فرصة حاسمة لكلا المنتخبين من أجل إنعاش آمال التأهل إلى الدور المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.