الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة جزر القمر وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2025

جزر القمر
جزر القمر
18 حجم الخط

 أعلن منتخبا جزر القمر وزامبيا تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

 

تشكيل جزر القمر أمام زامبيا 

الحارس: يانيك باندور

الدفاع: عبد الحكيم عبد الله – كينان تويبيبو – أحمد صويلحي – إسماعيل بورا

الوسط: سعيد باكاري – ياسين برهان – زايدو يوسف – مزيان ماوليدا

الهجوم: يوسف مشنجاما – رفيقي سعيد

تشكيل زامبيا أمام جزر القمر 

الحارس: ويلارد موازانا

الدفاع: لوبامبو موسوندا – دومينيك شاندا – بينسون ساكالا – ماتيوس باندا

الوسط: أوين تيمبو – فاشون ساكالا – ديفيد سيموكوندا – لاميك باندا

الهجوم: باتسون داكا – كينجس كانجوا

جزر القمر ضد زامبيا 

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي، ما يزيد من أهمية هذه المباراة بالنسبة له.

ويدخل المنتخبان اللقاء تحت شعار التعويض، حيث يأمل منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في البطولة، بينما يسعى منتخب زامبيا للعودة سريعًا إلى دائرة المنافسة في مجموعة تتسم بالقوة والتقارب.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مواجهة تُعد فرصة حاسمة لكلا المنتخبين من أجل إنعاش آمال التأهل إلى الدور المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زامبيا جزر القمر تشكيل كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 جزر القمر وزامبيا

مواد متعلقة

بـ 10 لاعبين، منتخب مصر يفوز علي جنوب إفريقيا ويتأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا (فيديو وصور)

شاهد، فرحة الجماهير المصرية بهدف محمد صلاح في شباك جنوب إفريقيا

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام جنوب إفريقيا بعد مرور 60 دقيقة (صور)

منتخب مصر بطل وقادر على التحدي، حسام حسن يدعم اللاعبين بتصريحات نارية

كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر يتقدم علي جنوب إفريقيا بهدف صلاح في الشوط الأول وطرد محمد هاني (صور)

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

الفتح يفوز علي أهلي جدة بثنائية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بـ 10 لاعبين، منتخب مصر يفوز علي جنوب إفريقيا ويتأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا (فيديو وصور)

أمم إفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

غدا، الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads