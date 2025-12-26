18 حجم الخط

الأيام البيض لـشهر رجب 1447، مع قدوم شهر رجب 1447 يبدأ البحث عن الأيام البيض لشهر رجب خاصة وأن شهر رجب هو الشهْر السّابع في التقويم الهجري٬ ولأنّهُ من الأشهر الحرم فهو شهرٌ كريم وعظيم عند الله٬ وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر٬ ونهى عن الظُّلم فيها تشريفًا لها٬ ويتركُ فيه العَرب القتال احترامًا وتعظيمًا لهُ٬ وفيما يلي نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا.

أسماء شهر رجب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أسماء شهر رجب تعددت، وأوضحت أن العرب كانوا يعظمون هذا الشهر، ولذا لقب بأسماء كثيرة أحصاها العلماء بثمانية عشرة اسمًا. منها، أنه شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي، ومقيم، وحُرم، والمعشعش، ومبريء، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة ومنزع الأسنة.

وأضافت أنه سمي رجب لأنه كان يرجب في الجاهلية أي يعظم، وسُمي رجبًا، لترك القتال، يقال: أقطع الله الرواجب، وسُمي رجبًا لأنه مشتق من الرواجب، وورد في كتاب «لسان العرب:12/342» لمؤلفه ابن منظور، أن شهر رجب سمي بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".

وأفادت أنه سمي الأصم، لأنهم لا يسمعون فيه قعقعة السلاح، والأصب لأن كفار مكة كانوا يقولون: إن الرحمة تصب فيه صبًا، ورجم؛ لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد،والشهر الحرام، والحرم لأن حرمته قديمة، من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والمقيم لأن حرمته ثابتة، لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.

وتابعت: والمعلى لأنه رفيع عندهم، فأعلى سهام الميسر الذى يحدد الأنصبة عندهم، فيقولون لفلان: السهم المعلى، وسمى بذلك لكونه رفيعًا عندهم فيما بين الشهور، والفرد وهذا اسم شرعي، ومنصل الأسنة، ذكره البخاري، ومفصل الآل؛ أي الجواب؛ ذكره الأعشى في ديوانه ومنزل الأسنة وهو كالعاشر.

واستطردت: وشهر العتيرة لأنهم كانوا يذبحون فيه، والمبري، والمعشعش، وشهر الله المحرم، والأصم: لأنهم كانوا يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة.

وأشارت إلى أنه ذكر ابن منظور سبب إضافة رجب إلى قبيلة «مضر»: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، واحترامه، فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت قبيلة "ربيعة" تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر رجبًا،

وأضافت ن من أسماء شهر رجب “ المبرئ” لأنهم كانوا فى الجاهلية يعدون من لا يستحل القتال فيه بريئًا من الظلم والنفاق، وشهر العتيرة: لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، وهى المسماة الرجبية، نسبة إلى رجب.

ويُعرف شهر رجب بأنه “شهر الله الحرام”، حيث يُصَبُّ فيه الخير على الناس ويكثر فيه العطاء والبركة ويحرُم فيه القتال، ويسمى رجب مضر، لأن مضر هي التي كانت تعظمه وتحرمه ففي الصحيحين عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.



التقويم الهجرى والميلادي لشهر رجب

شهر رجب هو الشهر السابع (7) من السنة الهجرية 1447 وعدد أيامه 30 يوما، ويوافق شهر رجب الأشهر الميلادية التالية:

- شهر (12) ديسمبر 2025.

- شهر (1) يناير.

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الأحد 1447/7/1 21 ديسمبر 2025 الإثنين 1447/7/2 22 ديسمبر 2025 الثلاثاء 1447/7/3 23 ديسمبر 2025 الأربعاء 1447/7/4 24 ديسمبر 2025 الخميس 1447/7/5 25 ديسمبر 2025 الجمعة 1447/7/6 26 ديسمبر 2025 السبت 1447/7/7 27 ديسمبر 2025 الأحد 1447/7/8 28 ديسمبر 2025 الإثنين 1447/7/9 29 ديسمبر 2025 الثلاثاء 1447/7/10 30 ديسمبر 2025 الأربعاء 1447/7/11 31 ديسمبر 2025 الخميس 1447/7/12 1 يناير 2026 الجمعة 1447/7/13 2 يناير 2026 السبت 1447/7/14 3 يناير 2026 الأحد 1447/7/15 4 يناير 2026 الإثنين 1447/7/16 5 يناير 2026 الثلاثاء 1447/7/17 6 يناير 2026 الأربعاء 1447/7/18 7 يناير 2026 الخميس 1447/7/19 8 يناير 2026 الجمعة 1447/7/20 9 يناير 2026 السبت 1447/7/21 10 يناير 2026 الأحد 1447/7/22 11 يناير 2026 الإثنين 1447/7/23 12 يناير 2026 الثلاثاء 1447/7/24 13 يناير 2026 الأربعاء 1447/7/25 14 يناير 2026 الخميس 1447/7/26 15 يناير 2026 الجمعة 1447/7/27 16 يناير 2026 السبت 1447/7/28 17 يناير 2026 الأحد 1447/7/29 18 يناير 2026 الإثنين 1447/7/30 19 يناير 2026

تبدأ الأيام البيض في شهر رجب 1447- الأيام التي يُستحب فيها الصيام - من (اليوم 13 إلى اليوم 15) من كل شهر هجري - بحسب التقويم المعتمد.

وتبدأ من يوم الجمعة 13 رجب 1447 الذي يُصادف 2 يناير 2026.

والسبت ويوافق 14 رجب 1447 هـ يوافق 3 يناير 2026م

والأحد ويوافق 15 رجب 1447 هـ يوافق 4 يناير 2026م

فضل صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض يعادل صيام دهر بأكمله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ثلاثة أيام من الشهر يعدل صيام ثلاثين يومًا.

- صيام الأيام البيض تقرب إلى الله وصيام الأيام البيض خصوصًا له فضل عظيم.

- صيام الأيام البيض يكفر عن الذنوب ويزيد من الأجر والثواب.

- صيام الأيام البيض يربي الصبر والتحمل ويزيد من قوة الإرادة.

- صيام الأيام البيض له فوائد صحية عديدة، فهو يساعد على تطهير الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

كما وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تبين فضل صيام هذه الأيام. فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» (رواه البخاري ومسلم). كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (رواه الترمذي).

