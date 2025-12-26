محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

18 حجم الخط

توج محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بجائزة رجل مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا، والتي حسمها الفراعنة لصالحهم بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة تألقا غير عادي لحارس منتخب مصر محمد الشناوي، الذي ساهم بدور كبير في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام البافانا بافانا، وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة كانت كفيلة بإعادة المنافس للمباراة.

فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

سجل هدف منتخب مصر في مرمى جنوب إفريقيا محمد صلاح من ركلة جزاء.

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة

ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، وتقام يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار لمدينة أغادير المغربية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب أنجولا، فيتو

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

شهد لقاء مصر وجنوب افريقيا بداية حماسية من الفريقين، وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتها بالنجاح.

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا.

وفي الدقيقة 18، أرسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت من بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا.

و في الدقيقة 29 كاد أن يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمي الشناوي لكن تصدي لها حارس منتخب مصر.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتلقي محمد هاني البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من زمن الشوط الأول.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كالتالي:

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - تريزيجيه.

بدلاء منتخب مصر

وجلس علي مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كل من: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.