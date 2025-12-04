الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط شابين وسيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب في الشيخ زايد

المتهمان
المتهمان
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.  

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ضبط شخص لبيعه أجهزة ومستلزمات البث الهوائي اللاسلكي بدون ترخيص بالدقهلية

القبض على 25 شخصًا بينهم 13 طفلا لاستغلالهم فى التسول بشوارع القاهرة

ضبط شخص وسيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما هاتف محمول احتوى فحصه على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامى. وعند مواجهتهما، اعترف كلاهما بممارسة النشاط كما ورد فى التحريات. 

الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

