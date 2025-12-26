حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120302 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1488 سائقًا تبين إيجابية 59 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

نتائج الحملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 790 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 5 سائقين تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 18 حكم، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

استمرارية الحملات المرورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات والحفاظ على سلامة الطرق.

