أول تعليق لـ حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
أعرب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا، على الرغم من حالة الطرد المبكر لمحمد هاني.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: درسنا منتخب جنوب أفريقيا جيدا، ونجحنا في الفوز 
ولولا الطرد المبكر كنا حققنا الفوز بأكثر من هدف.

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: بشكر الجماهير المصرية والمغربية والعربية علي تشجيعهم لنا، وبشكر اللاعبين علي المجهود المبذول في مباراة اليوم.

أضاف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر: ⁠نجحنا في حصد ثلاث نقاط أمام فريق كبير، وهو جنوب إفريقيا.

وأكد حسام حسن، ⁠معدن اللاعب المصري يظهر في الأوقات الصعبة.

محمد هاني، فيتو
محمد هاني، فيتو

ندعم حكام أفريقيا بكل قوة

أضاف حسام: لا تعليق علي قرارات الحكام وأثق في حكام القارة والبطولة، ولا أتدخل في قرارات الحكام، مشددا على أن هدفه إسعاد الشعب المصري،  خاصة أن كرة القدم مصدر سعادة للمواطن المصري. 

وأكمل المدير الفني  لـ منتخب مصر  : ⁠ألعب كل مباراة على أنها نهائي كأس و⁠الكرة الأفريقية أصبحت قوية بسبب الاحتراف، ونستعد للمباريات المقبلة من الآن.

وتابع حسام حسن، قائلا : أثق في جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة ونبدأ الاستعداد بجدية لمباراة أنجولا.

فرحة الشعب المصري أهم أولوياتي

أنا سعيد بالفوز لأن بيسعد الشعب المصري وأهم شيئ في حياتي إن الشعب المصري يفرح، ودايما أوصل هذه الكلام للاعبين.

إحنا لسه معملناش حاجة ولسه المشوار طويل وفوز منتخب مصر بأمم افريقيا مهمة ليست سهلة في ظل تطور مستوى كل المنتخبات ولكننا نسعي للتويج بها بكل قوة

 

