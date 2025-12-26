عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النصر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي

18 حجم الخط

شهدت انتخابات نادي النصر، اليوم، عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة عملية التصويت، وذلك بعد انتهاء اليوم الانتخابي دون الوصول للعدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات نادي النصر

وشهدت انتخابات نادي النصر حضور 6550 عضوا فقط من أصل 7500 يحق لهم التصويت، وهو ما لم يحقق النصاب القانوني المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

وكان باب التصويت قد فتح في تمام الساعة التاسعة صباحا، واستمر حتى الساعة السابعة مساء، وسط محاولات لحث الأعضاء على الحضور، إلا أن العدد لم يكتمل بنهاية الموعد المحدد.

وبناء على ذلك، تقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي النصر، تتولى تسيير الأعمال لمدة عام كامل، لحين الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق اللوائح المنظمة.

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المؤقتة إدارة الملفات الإدارية والمالية والفنية للنادي خلال الفترة المقبلة، إلى حين استقرار الأوضاع وإعادة فتح باب الترشح من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.