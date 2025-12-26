الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النصر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي

نادي النصر
نادي النصر
شهدت انتخابات نادي النصر، اليوم، عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة عملية التصويت، وذلك بعد انتهاء اليوم الانتخابي دون الوصول للعدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات نادي النصر

وشهدت انتخابات نادي النصر حضور 6550 عضوا فقط من أصل 7500 يحق لهم التصويت، وهو ما لم يحقق النصاب القانوني المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

وكان باب التصويت قد فتح في تمام الساعة التاسعة صباحا، واستمر حتى الساعة السابعة مساء، وسط محاولات لحث الأعضاء على الحضور، إلا أن العدد لم يكتمل بنهاية الموعد المحدد.

وبناء على ذلك، تقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي النصر، تتولى تسيير الأعمال لمدة عام كامل، لحين الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق اللوائح المنظمة.

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المؤقتة إدارة الملفات الإدارية والمالية والفنية للنادي خلال الفترة المقبلة، إلى حين استقرار الأوضاع وإعادة فتح باب الترشح من جديد.

